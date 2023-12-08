Верховный суд Финляндии постановил освободить россиянина Петровского

Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего гражданина России Воислава Тордена (также известного как Ян Петровский), ранее задержанного по запросу Украины. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

Отмечается, что суд не согласен с экстрадицией бывшего командира диверсионно-штурмовой группы «Русич» на Украину. Согласно решению суда, больше нет никаких оснований для содержания Тордена под стражей.

До этого стало известно, что Киев запросил экстрадицию россиянина. Гражданина России, имевшего вид на жительство в Норвегии и Финляндии, обвиняют в причастности к террористической группировке во время вооруженного конфликта в Донбассе. Торден, опасаясь пыток и жестокого обращения со стороны украинских правоохранительных органов, запросил убежище в Финляндии.

19 июля 2023 года семья Тордена прошла через пункт «Ваалимаа», но на следующий день перед посадкой в самолет Тордена впервые задержала полиция.

Ранее финский суд оставил в тюрьме задержанного россиянина Тордена.