Байдена обвинили в нежелании обеспечивать безопасность Америки

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин обвинила президента Джо Байдена и его администрацию в нежелании обеспечивать безопасность страны из-за ситуации на южных границах. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter).

По ее словам, граница «возмутительно вышла из-под контроля», за сутки ее пересекли 12 000 человек.

«Граница — самая большая угроза национальной безопасности, с которой мы сталкиваемся, и администрация Байдена отказывается обеспечивать безопасность Америки», — написала она.

До этого Марджори Тейлор Грин заявила, что президент страны Джо Байден несет ответственность за вливание миллиардов долларов из бюджета в войну с Россией на Украине.

«Вложение миллиардов кровно заработанных американцами налоговых долларов в опосредованную войну с Россией на Украине создало нестабильность во всем мире и приближает нас к третьей мировой войне, которая является кризисом национальной безопасности», — написала она.

Ранее в США Байдену выдвинули условия для продолжения помощи Украине.