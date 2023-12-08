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Генсека японского правительства подозревают в получении «откатов»

Генсека кабмина Японии Мацуно заподозрили во взяточничестве

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Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Генерального секретаря кабмина Японии Хирокадзу Мацуно заподозрили во взяточничестве — считается, что чиновник получил около 10 млн иен в качестве дохода от сбора политических пожертвований в нарушение правил отчетности. Об этом сообщает телеканал NHK, который отмечает, что подобные пожертвования называются в Японии «откатами».

Скандал с Мацуно возник на фоне того, как у всех пяти основных фракций Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии были обнаружены нарушения при сборе политических пожертвований путем проведения приемов и вечеров. Дело в том, что за участие в данных мероприятиях представители японского бизнеса должны платить билеты — таким образом действует система «пожертвований».

При этом фракции в ЛДП устанавливают определенные нормы сбора средств, которые зависят от статуса политика, а также опыта и авторитета — причем эти данные и сумма сборов должны подобающим образом декларироваться.

Некоторых политиков из ЛДП, в том числе Мацуно, обвинили в том, что они собрали больше, чем позволяли нормы, и не задекларировали излишки «пожертвований».

В 2022 году экс-премьера Японии Ёсиро Мори допросили по делу о коррупции в оргкомитете Олимпиады.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.

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