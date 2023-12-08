Путин объявил о выдвижении на президентские выборы в 2024 году

Президент России Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2024 году.

«Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин участнику СВО после церемонии вручения в Кремле героям России медали «Золотая звезда».

Выборы главы государства состоятся 17 марта 2024 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре 2023 года. Инаугурация избранного президента Российской Федерации запланирована на 7 мая 2024 года.

В день проведения выборов участки будут работать с 8:00 до 20:00. Первыми откроются участки в самых восточных регионах России, последними — в самых западных. Избирателю при предъявлении паспорта или документа, его заменяющего, будут выдаваться бумажные бюллетени. В ряде регионов планируется проведение дистанционного электронного голосования.

21 февраля Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию заявил, что избирательные кампании 2023 и 2024 годов пройдут в строгом соответствии с законодательством и с соблюдением всех демократических конституционных процедур.

Ранее Путин заявил, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться.