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Столтенберг назвал поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги»

Столтенберг назвал помощь Украине хорошей возможностью потратить деньги НАТО

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Ints Kalnins/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную и финансовую поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги» государств, входящих в альянс. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как следует тратить 2% ВВП на оборонные расходы, чего требует Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что «может помочь».

«У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине», — сказал генсек.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону. Аналитик Гильом де Раньери отмечал, что для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы.

Ранее в Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону.

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