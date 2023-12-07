Столтенберг назвал поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал военную и финансовую поддержку Украины «хорошей возможностью потратить деньги» государств, входящих в альянс. Его слова приводит ТАСС.

Отвечая на вопрос, как следует тратить 2% ВВП на оборонные расходы, чего требует Североатлантический альянс, Столтенберг заявил, что «может помочь».

«У НАТО есть ряд хороших возможностей, в первую очередь, помощь Украине. Если у вас внезапно появились деньги, я бы посоветовал вложить их в помощь Украине», — сказал генсек.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону. Аналитик Гильом де Раньери отмечал, что для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы.

Ранее в Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону.