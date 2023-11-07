В Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его страна далека от принятых Североатлантическим альянсом планов по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП страны. В интервью агентству Nova он заявил, что НАТО не должно устанавливать нереалистичные цели.

На выступлении в парламенте он сообщил, что Италия не сможет достигнуть цели по росту расходов на оборону до 2% ВВП в следующем году. Кроме того, подобная задача будет «трудна и к 2028 году», заявил Крозетто.

«Я был самым честным из министров обороны и сказал: «мы, может быть, не сможем этого сделать», учитывая ситуацию с бюджетом… НАТО не должны ставить нереалистичные финансовые цели», — сказал министр обороны.

Крозетто отметил, что Италия в Европе сможет объяснить, что увеличение расходов на оборону можно рассматривать как навязанную цель, которую не следует противопоставлять потребностям в финансировании других секторов.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону. Аналитик Гильом де Раньери отмечал, что для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы.

Ранее Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону.