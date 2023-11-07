Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Италии призвали НАТО не ставить нереалистичные цели по расходам на оборону

Глава МО Италии призвал НАТО не ставить нереалистичные цели по военным расходам

close
100%
Andrew Medichini/AP

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что его страна далека от принятых Североатлантическим альянсом планов по увеличению расходов на оборону до 2% ВВП страны. В интервью агентству Nova он заявил, что НАТО не должно устанавливать нереалистичные цели.

На выступлении в парламенте он сообщил, что Италия не сможет достигнуть цели по росту расходов на оборону до 2% ВВП в следующем году. Кроме того, подобная задача будет «трудна и к 2028 году», заявил Крозетто.

«Я был самым честным из министров обороны и сказал: «мы, может быть, не сможем этого сделать», учитывая ситуацию с бюджетом… НАТО не должны ставить нереалистичные финансовые цели», — сказал министр обороны.

Крозетто отметил, что Италия в Европе сможет объяснить, что увеличение расходов на оборону можно рассматривать как навязанную цель, которую не следует противопоставлять потребностям в финансировании других секторов.

До этого издание Defence One со ссылкой на исследование компании McKinsey сообщало, что страны Североатлантического альянса пока не смогут выполнить обязательство тратить 2% от ВВП на оборону. Аналитик Гильом де Раньери отмечал, что для того, чтобы достигнуть намеченного уровня, многим странам НАТО придется потратить годы.

Ранее Шольц подтвердил, что ФРГ собирается в 2024 году тратить 2% от ВВП на оборону.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий