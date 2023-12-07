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В Госдуме подготовят меры для предотвращения трагедий в школах

Володин поручил комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин поручил профильным комитетам ГД подготовить меры для предотвращения трагедий в школах. Об этом сообщает РИА Новости.

В своем заявлении Володин отметил, что следует попросить председателя комитета парламента по безопасности и противодействию коррупции Василия Пискарева запросить информацию, а также запросить у профильного комитета ГД по просвещения проработать определение «травля», которое было вынесено как предложение для законодательного урегулирования вопроса.

Утром 7 декабря в брянскую гимназию №5 пришла одетая во все черное 14-летняя восьмиклассница. С собой у нее было охотничье гладкоствольное ружье «Бекас-3». Поднявшись на четвертый этаж, девушка зашла в свой классный кабинет, села за парту, достала ружье и открыла огонь по детям. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, за его жизнь борются врачи. Директора школы и отца девушки, которому принадлежит оружие, доставили на допрос.

Ранее был задержан отец девушки — 53-летний Дмитрий.

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