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Путин: Россия хочет создать новую демократическую модель мира

Путин заявил, что РФ хочет создать реальную демократическую модель мира

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Россия хочет создать новую, реальную демократическую модель мира. Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет», передает РИА Новости.

«Мы-то хотим создать новую модель, такую реально демократическую и такую, где действительно верх берет настоящая честная конкуренция всех участников экономической деятельности», — сказал Путин.

Такое изменение ландшафта мировой экономики, как считает российский президент, позволит выйти на первый план новым лидерам. Это объективный и во многом закономерный процесс, подчеркнул он.

Путин 7 декабря выступает на форуме в Москве в Центре международной торговли, который проходит с 2009 года. Его основной темой стала «Жизнь без глобализации: объединяя суверенные экономики». Впервые с начала пандемии коронавируса форум проходит в очном формате.

В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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