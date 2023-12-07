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Путин встретится с наследным принцем Омана

Путин на форуме «Россия зовет!» кратко пообщается с наследным принцем Омана

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках форума »Россия зовет!» проведет краткую встречу с наследным принцем Омана Зиязином бен Хайсамом аль Саидом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Ожидаем контакт президента на полях форума с наследным принцем, министром молодежи, культуры и спорта Султаната Оман Зиязином бен Хайсамом аль Саидом. Краткий контакт запланирован», — заявил Песков.

В мероприятии принимают участие инвесторы из Китая, Индии, Турции, стран Персидского залива, Ближнего Востока, Африки, Средней и Юго-Восточной Азии. Для зрителей по всему миру ведется онлайн-трансляция.

Форум проходит с 2009 года. Путин регулярно принимает в нем участие. Мероприятие проходит в очном формате впервые с 2019 года — начала пандемии коронавируса. В 2022 году форум не проводился.

Сегодня, 7 декабря, сообщалось, что президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в Москву с рабочим визитом, где проведет переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что Путин проведет итоговый Госсовет в конце декабря.

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