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Молдавия планирует «деолигархизацию» согласно рекомендациям ЕС

Молдавия разработала план деолигархизации необходимый для вступления в ЕС

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Евгений Одиноков/РАИ «Новости»

Правительство Молдавии утвердило план по деолигархизации страны, который является одной из девяти рекомендаций от Европейской комиссии (ЕК) для начала переговоров о вступлении в Евросоюз. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента Майи Санду.

«На заседании был утвержден план по ограничению чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь (план деолигархизации)», — следует из сообщения.

Он предусматривает ликвидацию пробелов в законодательной базе, а также устранение практических недостатков, которые позволяли использовать государственные ресурсы в интересах частных лиц.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее в Румынии назвали присоединение Украины и Молдавии к ЕС инвестицией в мир.

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