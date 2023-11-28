В Румынии назвали присоединение Украины и Молдавии к ЕС инвестицией в мир

Министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, заявила, что Бухарест на саммите Европейского союза в декабре поддержит решение начать переговоры о вступлении Киева и Кишинева в политическое объединение. По ее словам, такое развитие событий обеспечит мир, стабильность и процветание в долгосрочной перспективе, передает Agerpres.ro.

«Пора показать, что мы можем перейти от декларативного подхода к действиям на благо ЕС и наших партнеров. Поэтому Румыния поддерживает принятие в декабре решение начать переговоры о вступлении Молдовы и Украины в ЕС. <…> Это единственно верный вариант для обеспечения мира, стабильности и процветания в долгосрочной перспективе», — заявила Одобеску.

С ее точки зрения, в условиях конфликта на Украине у ЕС появилось понимание, что расширение необходимо ускорить в ответ на «беспрецедентные геополитические события».

«Расширение — это геостратегическая инвестиция в мир, стабильность и процветание», — подчеркнула глава МИД Румынии.

До этого Европейская комиссия призвала начать переговоры с Украиной и Молдавией об их вступлении в Евросоюз. Высший орган исполнительной власти ЕС также выдвинул ряд условий, необходимых для выполнения Киевом и Кишиневом. Так, от Украины требуют продолжения борьбы с коррупцией и проведения реформ, направленных на защиту прав нацменьшинств, от Молдавии — продолжения реформы судебной системы и «деолигархизации».

Ранее Бельгия заявила об отсутствии финального решения о поддержке приема Украины в ЕС.