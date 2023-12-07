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Выборы президента в 2024 году могут продлиться три дня

Памфилова: рассматривается возможность голосования на выборах 15, 16 и 17 марта

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Александр Гальперин/РИА Новости

Выборы президента России, которые запланированы на март 2024 года, могут пройти в течение нескольких дней — 15, 16 и 17 марта. Об этом на заседании Совета Федерации сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, передает РИА Новости.

По ее словам, соответствующий проект постановления ЦИК рассмотрит 8 декабря. Памфилова отметила, что запрос на трехдневное голосование поступал от российских граждан.

Глава ЦИК подчеркнула, что выборы президента Российской Федерации в 2024 году «важны как никогда».

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Соответствующее решение было принято верхней палатой парламента на заседании 7 декабря.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе рассмотрения на заседании палаты постановления об объявлении выборов президента РФ заявила, что принятие решения о дате проведения выборов президента РФ дает старт избирательной кампании.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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