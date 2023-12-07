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Соединенные Штаты с 7 декабря приостановили участие в ДОВСЕ

Вашингтон с 7 декабря приостановил участие в ДОВСЕ

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Henry Villarama/U.S. Army/Global Look Press

Соединенные Штаты с 7 декабря приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщает РИА Новости.

Вашингтон приостановил выполнение своих обязательств в рамках ДОВСЕ в ответ на завершение 7 ноября Россией процедуры выхода из договора.

Ранее о том, что с 7 декабря США приостанавливают участие в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе, заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

7 ноября на сайте НАТО было сказано, что страны Североатлантического альянса приостанавливают участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе вслед за Россией.

В полночь на вторник, 7 ноября, МИД России опубликовал сообщение, в котором говорилось, что Москва окончательно завершила процедуру выхода РФ из ДОВСЕ. Как отметили в российском министерстве, таким образом, соответствующий международно-правовой документ, действие которого было приостановлено Россией еще в 2007 году, окончательно ушел в историю.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.

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