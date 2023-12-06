Байден призвал конгресс одобрить пакет помощи Украине до ухода на каникулы

Конгрессу США необходимо одобрить пакет помощи Украине до начала рождественских каникул. Об этом заявил американский президент Джо Байден, передает ТАСС.

«Конгресс должен принять дополнительные ассигнования по Украине, прежде чем он уйдет на <…> каникулы», — отметил глава Белого дома

Американский президент обратил внимание, что отказ Вашингтона от помощи Киеву поставит под угрозу поддержку ВСУ со стороны европейских стран.

До этого в Белом доме отвергли условия республиканцев для продолжения помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

6 декабря в Белом доме сочли риск поражения Украины в конфликте высоким. Так Кирби прокомментировал возможное отсутствие решения со стороны конгресса США о предоставлении дополнительного транша для ВСУ.

Ранее Такер Карлсон захотел провести интервью с Путиным.