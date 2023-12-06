В США считают, что Байден фактически руководит операцией Израиля в Газе

Администрация президента США Джо Байдена фактически руководит военной операцией Израиля в секторе Газа. Такое мнение выразил колумнист газеты New York Times Питер Бейкер в статье, опубликованной на сайте издания.

«Байден, со своей стороны, стал настолько тесно связан с Израилем, что фактически руководит его военной операцией», — подчеркнул Бейкер.

Отмечается, что Израиль на данный момент нуждается в поддержке США, поскольку Вашингтон оказывает ему военную и политическую поддержку. Как пишет автор, США могут защитить Израиль от международного давления, включая ООН.

В свою очередь, администрация американского президента на фоне тесных связей с Израилем, пишет Бейкер, принимает на себя «резкие политические атаки» в том числе со стороны левого крыла демократической партии, которая обвиняет Байдена в допущении массовых убийств мирного населения сектора Газа.

До этого сообщалось, что, по мнению чиновников в США, нынешняя фаза наземной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на юге сектора Газа продлится до января.

Ранее американский политолог и теоретик наступательного реализма в международных отношениях Джон Миршаймер заявил, что США продолжают поддержку Израиля из-за страха руководства страны потерять поддержку мощного еврейского лобби.