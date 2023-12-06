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Байден проведет виртуальную встречу с «Большой семеркой»

Президент Байден проведет виртуальную встречу с «Большой семеркой» 6 декабря

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Molly Riley/AP

Президент США Джо Байден проведет виртуальную встречу с лидерами G7 на фоне неопределенности по поводу новой помощи Штатов Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Мероприятие пройдет в закрытом для прессы режиме в 17:30 мск. Ранее сообщалось, что конгресс до сих пор не согласовал запрос администрации о 61 млрд долларов для Украины и может не сделать этого до конца года, когда иссякнут выделенные ранее средства. Отсутствие поддержки США вызывает сомнения у союзников, что признали в Белом доме.

В октябре Вашингтонская администрация направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования на 2024 финансовый год, в основном для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Общая сумма, которую исполнительная ветвь власти хотела получить на эти цели под руководством президента-демократа Джо Байдена, составляет около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов пока неясна. Некоторые республиканцы в палате представителей и сенате конгресса недавно высказывались против продолжения финансовой помощи Киеву.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.

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