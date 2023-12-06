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В МИД Бразилии ожидают в 2024 году «много переговоров» с Россией

РИА Новости: Бразилия ожидает, что в 2024 году с Россией будет много переговоров

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MFA Russia/Global Look Press

Правительство Бразилии ожидает, что в 2024 году у страны будет «много переговоров» с Россией, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в МИД латиноамериканской страны.

«Думаю, что, помимо двусторонних переговоров, будет много переговоров в рамках БРИКС и G20», — сказал источник.

В Рио-де-Жанейро 18-19 ноября следующего года пройдет саммит G20.

До этого президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что глава России Владимир Путин будет приглашен на саммит Группы двадцати (G20) в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС).

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока рано обсуждать возможность поездки Владимир Путина в Бразилию на саммит «Большой двадцатки».

Ранее Европарламент призвал МУС выдать ордер на арест Лукашенко.

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