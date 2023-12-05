Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Неудачи контрнаступления поставили под вопрос финансирование Украины

CNN: неудачи ВСУ на фронте могут полностью лишить Украину финансирования от США

close
100%
Oleksandr Klymenko/Reuters

Отсутствие успехов при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, а ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украине с каждым днем смотрится реальней. К таким выводам пришел журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.

«Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня», — пишет он.

По словам Коллинсона, неспособность ВСУ продемонстрировать достижения на фронте заставляют скептиков спрашивать, насколько эффективно расходуется помощь и сколько продлится вооруженный конфликт в дальнейшем.

Он подчеркнул, что пока нет никаких гарантий того, что Вашингтон и в дальнейшем продолжит поддерживать Киев деньгами и вооружением, так как на это тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

5 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина имеет большой риск проиграть в конфликте с Россией, в случае если США снова задержат помощь. По его словам, ВСУ в настоящее время проводят оборонительные операции.

Ранее Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий