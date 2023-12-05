Неудачи контрнаступления поставили под вопрос финансирование Украины

Отсутствие успехов при контрнаступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставит под вопрос дальнейшее финансирование Киева со стороны Вашингтона, а ставка Москвы на усталость Запада от поддержки Украине с каждым днем смотрится реальней. К таким выводам пришел журналист телеканала CNN Стивен Коллинсон.

«Мрачная ставка российского президента Владимира Путина на то, что Америка и Запад устанут от войны раньше него, смотрится лучше день ото дня», — пишет он.

По словам Коллинсона, неспособность ВСУ продемонстрировать достижения на фронте заставляют скептиков спрашивать, насколько эффективно расходуется помощь и сколько продлится вооруженный конфликт в дальнейшем.

Он подчеркнул, что пока нет никаких гарантий того, что Вашингтон и в дальнейшем продолжит поддерживать Киев деньгами и вооружением, так как на это тратятся миллиарды долларов американских налогоплательщиков.

5 декабря глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил, что Украина имеет большой риск проиграть в конфликте с Россией, в случае если США снова задержат помощь. По его словам, ВСУ в настоящее время проводят оборонительные операции.

Ранее Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией, но не ощущает давления.