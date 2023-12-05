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В Госдуме прокомментировали слова американского генерала о россиянах

Депутат Белик: США фактически поддерживают террористов без угрызений совести

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uma.gov.ru/Wikipedia

США – это государство, которое фактически поддерживает террористов, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Так в беседе с RT он отреагировал на слова генерала армии США Марка Милли, который призвал украинцев «резать горло» россиянам.

«США — государство, фактически поддерживающее террористов, а где здесь новость? Марк Милли, по сути, главком американской армии, без малейшей рефлексии, без угрызений совести, не боясь публичной огласки, науськивал украинских военных совершать террористические акты на территории России», — сказал Белик.

Слова американского генерала он также объяснил тем, что США уже не верят в победу Вооруженных силу Украины на поле боя, поэтому прибегают к подобным провокациям.

«Терроризм, диверсии и провокации — это все, на что сегодня способен киевский режим», — заключил депутат.

Напомним, Марк Милли обратился к украинцам во время учений в немецком Висбадене в 2022 году. По информации The Washington Post, так он пытался «вдохновить» украинцев.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев назвал США и их союзников спонсорами терроризма.

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