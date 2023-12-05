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В Литве оценили ситуацию с поставкой боеприпасов Украине

Глава МИД Литвы Ландсбергис назвал плохой ситуацию с поставкой боеприпасов Киеву

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Global Look Press

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал «действительно плохой» ситуацию с поставками боеприпасов на Украину со стороны стран Запада. Его слова приводит Delfi.

«Ситуация действительно плохая. Мне больше нечего сказать», — констатировал Ландсбергис.

Он отметил, что Литва сделала все возможное, чтобы ускорить решение проблемы, но крупные государства еще не использовали все свои возможности.

«Литва со своей стороны сделала практически все возможное. <…> Взоры обращены на основных промышленных партнеров, у которых есть производственные мощности, но по разным причинам количество боеприпасов поставляется так, как они поставляются», — сказал глава внешнеполитического ведомства Литвы.

До этого глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заверила, что в 2024 году Евросоюз сможет произвести миллион артиллерийских снарядов, ранее обещанных Украине.

«Евросоюз, безусловно, сможет произвести 1 млн снарядов в следующем году», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Ранее Кулеба заявил о наличии у Киева вопросов к ЕС из-за срыва сроков выполнения обязательств по поставке снарядов.

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