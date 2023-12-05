Мишель сократит визит на саммит ЕС и Китая из-за позиции Орбана по Украине

Глава Европейского совета Шарль Мишель вдвое сократит свой визит в Китай на саммит ЕС — КНР, который пройдет 7-8 декабря, чтобы в срочном порядке обсудить с лидерами политического объединения угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по блокировке членства Киева в Евросоюзе. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

«Мишель вернется в Брюссель сразу после первого дня переговоров в Китае, чтобы продолжить консультации с лидерами ЕС», — сообщил источник издания в Евросовете.

По его словам, Мишель вернется в Брюссель после первого дня саммита в КНР, чтобы провести консультации с европейскими лидерами. Собеседник Politico отметил, что в Пекине у главы Евросовета не будет закрытой линии связи, «по которой он мог бы вести переговоры с европейскими лидерами с уверенностью, что его не слушает Китай».

Как напоминает газета, неделей ранее Мишель уже проводил с Орбаном безрезультатные переговоры Будапеште по теме присоединения Украины к ЕС.

До этого издание Politico со ссылкой на письмо Орбана, направленное главе Евросовета Шарлю Мишелю, сообщило, что, по словам премьер-министра Венгрии, никакие решения по финансовой помощи Украине, открытию переговоров о вступлении в ЕС или дальнейшим антироссийским санкциям не могут быть приняты, пока не состоится «стратегическая дискуссия» во время декабрьской встречи лидеров стран-участниц в Брюсселе. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Евросовету необходимо провести «откровенное и открытое обсуждение стратегических целей ЕС на Украине».

Ранее в Венгрии предупредили, что ЕС может остаться один на один с конфликтом на Украине.