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Украина получит металл для защиты энергообъектов

Украина получит от USAID 20 тыс. тонн металла для защиты энергообъектов

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Shutterstock

Украина получит от Агентства международного развития США (USAID) 20 тыс. тонн металла. Об этом сообщили в государственном агентстве восстановления и развития инфраструктуры Украины, пишет ТАСС.

По данным издания, металл пойдет на создание защитных сооружений второго уровня защиты на объектах энергетики. В агентстве отметили, что ко второму уровню защиты относятся 22 подстанции, 63 автотрансформатора в 14 областях Украины.

Проектом по обеспечению металлом занимается компания Tetra Tech ES — подрядчик USAID. Компания закупает металл у украинского производителя и первая партия металла уже поступила и используется по назначению, отметили в агентстве.

По данным заместителя председателя агентства Валерии Ивановой, на Украину уже поступило около пять тысяч тонн арматуры, которую уже используют при сооружении антидроновых защитных сооружений в западных, центральных и южных регионах.

До этого стало известно, что Бельгия намерена передать Украине истребители пятого поколения F-16 в 2025 году.

Ранее в США признали, что истребители F-16 не дадут Украине превосходства в воздухе.

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