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В Германии заявили о многократном превосходстве России над Украиной

Bild: многократное превосходство России является плохой новостью для Украины

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Vasily Fedosenko/Reuters

Российская Федерация полностью перевела свою промышленность на военные рельсы и в этом отношении она многократно превосходит Украину. Об этом пишет немецкое издание Bild.

По словам автора статьи, с фронта снова приходят «плохие новости», а РФ не прекращает давление на противника.

«Наращивание современных российских военных технологий указывает на то, что российская промышленность полностью переориентирована на военные рельсы», — сказано в публикации.

Издание приводит слова украинского военнослужащего, который заявил, что у России вчетверо больше дронов-камикадзе.

Как отмечается в материале, российская промышленность превосходит украинскую в разы, в связи с чем бойцам ВСУ остается только надеется на «пожертвования» Запада. Без обширных поставок западных танков, боевых машин пехоты БМП и противодронных средств украинская армия будет отставать от Вооруженных сил РФ все больше и больше, считает автор статьи.

«Любой, кто думал, что нынешних поставок в размере ста современных западных боевых танков будет достаточно, чтобы остановить армию (президента России Владимира) Путина, сильно недооценил Россию», — заключает Bild.

До этого портал Euractiv со ссылкой на чиновника НАТО писал, что Украина, скорее всего, не сможет вытеснить все российские войска с территорий, которые они взяли под свой контроль, до конца 2024 года.

Западные союзники Украины обещают, что финансовая и военная поддержка не прекратится, однако трое дипломатов Североатлантического альянса сообщили порталу, что обеспечение заказов на оружие, особенно ракеты и боеприпасы, для оборонной промышленности и стремление к ускорению производства идут не совсем так, как планировалось.

Ранее Путин отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.

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