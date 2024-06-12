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Врач рассказал о причинах временного повышения давления

Кардиолог Гинзбург: пребывание на солнце может повысить кровяное давление

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Подъем уровня кровяного давления не всегда указывает на гипертонию. Об этом РИА Новости рассказал заслуженный врач РФ, главный кардиолог Люберецкого округа Михаил Гинзбург.

«Изменения цифры артериального давления в периоды его подъема могут быть обусловлены как характером артериальной гипертонии, так и нарушениями ведения здорового образа жизни. В частности, при физических перегрузках, длительном пребывании на солнце, злоупотреблении различными видами пищи, алкоголем и при курении», — объяснил врач.

Зачастую повышение артериального давления не сопровождается ухудшением состояния. Это опасно, потому что человек может адаптироваться к высокому давлению, что приведет к прогрессированию заболевания. Поэтому людям с гипертонией важно соблюдать меры профилактики: измерят артериальное давление самостоятельно, соблюдать режим отдыха и сна, придерживаться здоровой диеты и сократить потребление поваренной соли.

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