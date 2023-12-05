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В Германии указали на правоту Путина

Spiegel: Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала СВО

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин был прав, заявив, что Российская Федерация стала сильнее после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в своей статье написала внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — указала журналист.

Она обратила внимание, что российский лидер еще в 2022 году говорил, что спецоперация идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой». Сейчас приходится признать, что дела у Российской Федерации идут хорошо, украинцы опасаются начала наступления Вооруженных сил России, а Путин доволен результатами, проявляя уверенность в себе, отметила журналист.

«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — подчеркнула она.

Автор признала, что вопреки ожиданиям стран Запада экономика РФ «не рухнула» под натиском санкций и даже стремится к росту.

Она также считает, что экономическая политика России в краткосрочной и, вероятно, среднесрочной перспективе приведет к росту, который в конечном итоге принесет пользу гражданам страны.

«Безработица находится на низком уровне. Строительная отрасль России даже ставит рекорды», — говорится в публикации.

По мнению Дорит Бой, россияне не хотят сдаваться, а Путин доволен тем, что РФ вернула себе «суверенитет глобальной державы».

28 ноября Путин заявил о провале санкционного блицкрига Запада.

Ранее Путин отметил, что победить Россию на поле боя невозможно.

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