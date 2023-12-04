Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодной встрече с статс-секретарями-замминистров призвала в скором времени внести в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт, пояснив это тем, что до 40% продукции идет на производство алкоголя, передает РИА Новости.

По ее словам, законопроект об акцизах на медицинский спирт уже разрабатывался Минфином.

«Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав, [однако] решения до сих пор нет», — сказала она.

Сенатор также напомнила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовиков медицинского спирта, в результате которых были выявлены мошеннические схемы. Она призвала всех участников законодательного процесса ускорить внесение такого проекта в Госдуму, так как без этого нельзя решить проблему с нелегальным алкоголем.

До этого сообщалось, что с 1 апреля 2024 года в России будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.

Также в Госдуме предложили полностью запретить продавать алкоголь в кегах.

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