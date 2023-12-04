Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт

Матвиенко: до 40% медицинского спирта идет на нелегальный алкоголь

close
100%
Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко на ежегодной встрече с статс-секретарями-замминистров призвала в скором времени внести в Госдуму законопроект об установлении акцизов на медицинский спирт, пояснив это тем, что до 40% продукции идет на производство алкоголя, передает РИА Новости.

По ее словам, законопроект об акцизах на медицинский спирт уже разрабатывался Минфином.

«Мы изначально говорили, что надо учесть механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтический продукции. Подключился Минздрав, [однако] решения до сих пор нет», — сказала она.

Сенатор также напомнила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовиков медицинского спирта, в результате которых были выявлены мошеннические схемы. Она призвала всех участников законодательного процесса ускорить внесение такого проекта в Госдуму, так как без этого нельзя решить проблему с нелегальным алкоголем.

До этого сообщалось, что с 1 апреля 2024 года в России будут расширены правила маркировки пивоваренной продукции и слабоалкогольных напитков.

Также в Госдуме предложили полностью запретить продавать алкоголь в кегах.

Ранее врач рассказала, как связаны алкоголь и онкозаболевания.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий