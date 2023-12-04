В США пригрозили не допустить Байдена до выборов

Американские мусульмане из нескольких «колеблющихся» штатов, включая Аризону, Флориду, Джорджию, Миннесоту, Неваду и Пенсильванию, пообещали не допустить президента США Джо Байдена до выборов в 2024 году из-за конфликта в Газе. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Отмечается, что мусульманские лидеры из названных штатов в субботу прибыли в город Дирборн в штате Мичиган для «координации национальных ответных мер» на фоне эскалации конфликта в секторе Газа.

«Организаторы назвали свою кампанию #AbandonBiden («Откажемся от Байдена») и обещают позаботиться о том, чтобы президент Байден не переизбрался на второй срок», — говорится в сообщении телеканала.

По данным Fox News, на данный момент около 3,45 миллиона американцев идентифицируют себя в качестве мусульман.

До этого американские мусульмане обвинили Байдена в одобрении штурма больницы в Газе.

Ранее сообщалось, что рейтинг Байдена рухнул до рекордно низкой отметки.