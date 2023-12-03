Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стали известны планы двух европейских стран прекратить поддержку Украины

The Economist раскрыл планы Нидерландов и Швеции прекратить поддержку Украины

close
100%
David Mdzinarishvili/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут сократить или вовсе прекратить финансовую поддержку Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза. Об этом пишет британское издание The Economist.

Издание также указывает, что позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать и Швеция.

«Германия также была настроена скептически, теперь она говорит, что у нее связаны руки», ― указывается в статье.

Обозреватель указывает, что до недавних времен только Орбан выступал за прекращение финансирования Украины, но в последнее время мнения лидеров европейских стран разошлись, и теперь в Европейском союзе не могут определиться, нужно ли выделять дополнительные €50 млрд, которые запросила Европейская комиссия (ЕК) для помощи Украине.

«Венгерский евро-Гринч (Орбан) особенно сварлив, но у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», ― резюмирует The Economist.

До этого британский депутат Боб Сили заявлял, что недостаток военной поддержки от западных стран не позволил контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха.

Ранее Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий