Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс могут сократить или вовсе прекратить финансовую поддержку Украины, а также лишить Киев возможности стать членом Евросоюза. Об этом пишет британское издание The Economist.

Издание также указывает, что позицию Венгрии и Нидерландов может поддержать и Швеция.

«Германия также была настроена скептически, теперь она говорит, что у нее связаны руки», ― указывается в статье.

Обозреватель указывает, что до недавних времен только Орбан выступал за прекращение финансирования Украины, но в последнее время мнения лидеров европейских стран разошлись, и теперь в Европейском союзе не могут определиться, нужно ли выделять дополнительные €50 млрд, которые запросила Европейская комиссия (ЕК) для помощи Украине.

«Венгерский евро-Гринч (Орбан) особенно сварлив, но у него вскоре может появиться новый союзник после того, как Герт Вилдерс стал лидером на выборах в Нидерландах 22 ноября», ― резюмирует The Economist.

До этого британский депутат Боб Сили заявлял, что недостаток военной поддержки от западных стран не позволил контрнаступлению Вооруженных сил Украины (ВСУ) добиться успеха.

Ранее Медведев высказался о причинах вмешательства США в конфликт на Украине.