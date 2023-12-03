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В Совфеде обсудят обращение из-за нарушения Киевом Конвенции о правах ребенка

В СФ обсудят обращение к ООН из-за нарушения Украиной Конвенции о правах ребенка

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Международный комитет Совета Федерации в понедельник, 4 декабря, обсудит проект обращения парламента Российской Федерации к ООН в связи с нарушением Украиной Конвенции о правах ребенка, передает РИА Новости, ссылаясь на повестку заседания.

«О проекте обращения палат Федерального собрания РФ к ООН, международным парламентским организациям, парламентам стран мира в связи с нарушением положений Конвенции ООН о правах ребенка в результате преступных действий киевского режима», — говорится в повестке комитета.

Совет палаты определит повестку пленарного заседания Совфеда, который состоится в четверг, 7 декабря. Совет палаты пройдет в среду.

До этого сообщалось, что следственные органы России возбудили более трех тысяч уголовных дел по преступлениям украинских военных и политического руководства Киева.

Данные представлены в докладе МИД России о героизации нацизма и проявлениях неонацизма и расизма. Там отмечено, что по состоянию на июль 2023 года уже возбуждено 3 286 уголовных дел по преступлениям против мирного населения Донбасса и Украины.

Ранее Путин предупредил, что преступления Киева против гражданского населения и РПЦ не пройдут ему даром.

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