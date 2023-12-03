Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Турции заявили о проигрыше Украины в конфликте с Россией

Evrensel: Украина проиграет в конфликте с Россией, лишившись территорий

close
100%
Reuters

Конфликт между Украиной и Россией закончится проигрышем для первой, которая по его итогам лишится территорий. Об этом пишет турецкая газета Evrensel.

«С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения», — заявил автор публикации.

По его словам, НАТО использовало украинское государство как пешку ради своей выгоды, устроив вооруженный конфликт с РФ. По его итогам Украина «полностью продует», обеднев и потеряв территории.

До этого экс-дипломат США Час Фриман заявил, что Вооруженные силы России способны лишить Украину выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Эксперт пояснил, что украинские войска и так уже лишились большого числа солдат, а потеря Одессы и вовсе станет губительной для Украины как государства.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий