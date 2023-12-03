Конфликт между Украиной и Россией закончится проигрышем для первой, которая по его итогам лишится территорий. Об этом пишет турецкая газета Evrensel.

«С украинской стороны ситуация не патовая, а разочаровывающая. В конце военного конфликта, в который Украина вступила с надеждой взять Крым и Донбасс, она рискует потерять все. Поскольку главной определяющей стороной этого процесса является Запад, а не киевская администрация, то в конечном счете Украине могут достаться лишь большие разрушения», — заявил автор публикации.

По его словам, НАТО использовало украинское государство как пешку ради своей выгоды, устроив вооруженный конфликт с РФ. По его итогам Украина «полностью продует», обеднев и потеряв территории.

До этого экс-дипломат США Час Фриман заявил, что Вооруженные силы России способны лишить Украину выхода к Черному морю, если конфликт будет продолжаться. Эксперт пояснил, что украинские войска и так уже лишились большого числа солдат, а потеря Одессы и вовсе станет губительной для Украины как государства.

Ранее в США рассказали, как закончится конфликт на Украине.