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Власти Никарагуа обвиняют организатора «Мисс Вселенной» в попытке захватить власть

Власти Никарагуа обвиняют владелицу «Мисс Вселенной» в терроризме

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Shutterstock

Власти Никарагуа обвиняют владелицу местной франшизы «Мисс Вселенной» в терроризме и антигосударственной деятельности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на полицию страны.

«В 2018 году владельцы франшиз «Мисс Никарагуа» и «Мисс Вселенная» <…> Карен Селебертти, Мартин Аргуэльо Лейва и Бернардо Мартин Аргуэльо Селебертти активно участвовали в террористических акциях неудавшейся попытки государственного переворота, организованной международными агентствами и иностранными миссиями, с целью свергнуть правительство примирения и национального единства, законно избранное в 2016 году», — заявили в никарагуанской полиции.

В МВД страны считают, что Селебретти и Лейва с 2019 года контактируют с «предателями Родины», и планировали в 2023 году организовать массовые антиправительственные выступления.

Карен Селебретти в данный момент находится за границей.

До этого финалистку «Мисс Вселенная» из Непала назвали китом.

Ранее сообщалось, что россиянка не попала в двадцатку финалисток конкурса «Мисс Вселенная 2023».

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