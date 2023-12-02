Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в организацию является безумием. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Эксперт считает, что Украина никогда не станет частью НАТО.

«Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться», — сказал Риттер.

По его словам, Украина из-за плохой ситуации в экономике и армии не сможет получить членство в Североатлантическом альянсе.

Единственное, о чем правильно сказал Столтенберге, это то, что оборонная промышленность России очень сильна, отметил Риттер.

Он добавил, что в отличие от НАТО, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной, работа военно-промышленного комплекса России вносит свой вклад в победу над Украиной.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.