Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США назвали слова генсека НАТО о вступлении Украины в альянс безумием

Экс-разведчик Риттер назвал слова Столтенберга об Украине в НАТО безумием

close
100%
Ints Kalnins/Reuters

Заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о возможном вступлении Украины в организацию является безумием. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

Эксперт считает, что Украина никогда не станет частью НАТО.

«Столтебнерг может придумать любое безумие. Но Россия не позволит этому случиться», — сказал Риттер.

По его словам, Украина из-за плохой ситуации в экономике и армии не сможет получить членство в Североатлантическом альянсе.

Единственное, о чем правильно сказал Столтенберге, это то, что оборонная промышленность России очень сильна, отметил Риттер.

Он добавил, что в отличие от НАТО, который не смог выполнить свои обязательства перед Украиной, работа военно-промышленного комплекса России вносит свой вклад в победу над Украиной.

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что «Украина и Грузия со временем станут членами НАТО», однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию.

В феврале 2019 года Рада одобрила поправки в украинскую конституцию, закрепляющие стремление страны в НАТО. Киев получил статус партнера альянса с расширенными возможностями.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не понимает, какие условия нужно выполнить Киеву для вступления в НАТО.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий