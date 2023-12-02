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Появились подробности о журналистке, которую Лавров поставил на место на саммите ОБСЕ

Журналистка, задавшая вопрос Лаврову на саммите ОБСЕ, работала в России

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Немецкая журналистка Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Александра фон Намен, которую министр иностранных дел России Сергей Лавров подверг критике на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве. Соответствующая информация размещена на сайте издания.

В публикации фон Намен названа одной из самых опытных корреспондентов DW. В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала события в России и политику президента страны Владимира Путина.

Кроме того, в то время, когда США возглавлял Дональд Трамп, она была вашингтонским корреспондентом DW. В настоящее время фон Намен возглавляет офис Deutsche Welle в Брюсселе.

На пресс-конференции по итогам заседания СМИД ОБСЕ Сергей Лавров заявил, что ему безразличны итоги саммита. При этом журналистка Deutsche Welle заявила, что министр не верит в яркое будущее организации.

На это Лавров попросил фон Намен цитировать его слова правильно, добавив, что в России «немножко» уважают журналистов, и поэтому позволяют им самостоятельно излагать результаты пресс-конференций.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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