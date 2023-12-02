Украинцы больше доверяют Залужному, чем Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский больше не обладает самыми высокими показателями доверия у жителей страны, пишет «Страна.ua». По опросу группы «Рейтинг», большинство украинцев сделали выбор в пользу главкома ВСУ Валерия Залужного — полностью доверяют военному 63% респондентов, а скорее доверяют — 19%.

Согласно исследованию, показатели Зеленского оказались ниже, о полном доверии главе государства заявили 39% опрошенных, а вариант «скорее доверяю» выбрали 33% респондентов. Общий рейтинг Залужного составляет 82%, когда у украинского лидера — 72%.

Как отмечает «Рейтинг», падение показателей Зеленского наблюдается с июля 2023 года. По опросу, если бы в ближайшее время состоялись выборы с участием главы государства и Залужного, то ни один из кандидатов не смог бы выиграть за один тур. Что касается второго тура, то тут 42% украинцев готовы поддержать Зеленского и 40% главкома ВСУ. При этом речь идет только о тех опрошенных, кто уже определился с выбором претендента.

До этого неназванный источник, близкий к украинскому лидеру, заявлял Bloomberg, что отношения президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным далеки от «громких заголовков» СМИ.

Ранее Запад заподозрили в попытке заморозить конфликт Зеленского с Залужным.