Адвокат Трампа предложил отложить суд на шесть лет

Суд над бывшим американским президентом Дональдом Трампом по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия может быть перенесен на 2029 год, заявил адвокат Трампа Стив Сэдоу в беседе с газетой Politico.

Перенос состоится в том случае, если политик победит на президентских выборах в 2024 году, отмечается в материале.

«Уголовный процесс не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе», — пояснил правовой защитник.

Сэдоу выступает резко против начала судебного процесса над Трампом в августе 2024 года в преддверии ноябрьских выборов в США, указывая на то, что это станет «вмешательством в избирательный процесс».

Незадолго до этого Апелляционный суд города Вашингтона отказал Дональду Трампу в праве на неприкосновенность в рамках дела о штурме Капитолия, произошедшего в январе 2021 года.

Ранее действующий президент США Джо Байден по ошибке назвал Дональда Трампа конгрессменом.