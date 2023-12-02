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Адвокат Трампа предложил отложить суд на шесть лет

Адвокат Трампа предложил перенести суд над экс-президентом США на 2029 год

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Mike Blake/Reuters

Суд над бывшим американским президентом Дональдом Трампом по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия может быть перенесен на 2029 год, заявил адвокат Трампа Стив Сэдоу в беседе с газетой Politico.

Перенос состоится в том случае, если политик победит на президентских выборах в 2024 году, отмечается в материале.

«Уголовный процесс не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе», — пояснил правовой защитник.

Сэдоу выступает резко против начала судебного процесса над Трампом в августе 2024 года в преддверии ноябрьских выборов в США, указывая на то, что это станет «вмешательством в избирательный процесс».

Незадолго до этого Апелляционный суд города Вашингтона отказал Дональду Трампу в праве на неприкосновенность в рамках дела о штурме Капитолия, произошедшего в январе 2021 года.

Ранее действующий президент США Джо Байден по ошибке назвал Дональда Трампа конгрессменом.

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