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Байден назвал Трампа конгрессменом

Байден по ошибке назвал Трампа конгрессменом

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Molly Riley/AP

Американский президент Джо Байден по ошибке назвал экс-президента США Дональда Трампа конгрессменом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем укреплять систему соцстрахования и медпомощи, а не отказываться от них, как конгрессмен Трамп», — сказал Байден.

Ранее стало известно, что Байден по уровню популярности проигрывает всем губернаторам США. По опросу Morning Consult, одобряют действия американского лидера лишь 38% респондентов, а негативно относятся к его работе 55%. Согласно исследованию, рейтинг Байдена ниже, чем у самого непопулярного губернатора США — главы Миссисипи Тейта Ривза. Политик имеет рейтинг одобрения 45% и неодобрения 46%.

При этом подавляющая часть глав регионов США обладают показателями поддержки свыше 50%. Ривз единственный губернатор, чей антирейтинг выше уровня одобрения.

Также Байден уступил бывшему главе государства Дональду Трампу по уровню поддержки со стороны молодых избирателей. Как указано в материале, речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 34 лет. Специалисты организовали фокус-группу из 250 человек, во время исследования задав респондентам вопрос о готовности поддержать Байдена и Трампа на предстоящих президентских выборах.

По данным телеканала, 42% опрошенных поддержали нынешнего американского лидера. О готовности проголосовать за Трампа, в свою очередь, заявили 46% респондентов. Оставшиеся 12% участников исследования отказались отвечать на соответствующий вопрос.

Ранее Байден уступил Трампу по уровню поддержки молодыми избирателями.

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