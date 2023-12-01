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Страны ОБСЕ одобрили продление мандата генсека организации Хельги Шмид

Страны ОБСЕ продлили мандаты генсека организации Шмид и еще трех руководителей

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Julia Darashkevich/Reuters

Страны — члены Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) договорились продлить мандаты генерального секретаря международной структуры Хельги Шмид и еще троих сотрудников из числа руководителей. Об этом во время пресс-конференции сообщил министр иностранных дел Северной Македонии и действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи, передает ТАСС.

По его словам, инициатива о продлении мандатов принадлежала Северной Македонии. Как сказал глава внешнеполитического ведомства, соответствующий план председательства республики «сработал».

«Нам удалось продлить мандаты четырех руководящих постов ОБСЕ — генерального секретаря и глав автономных институтов», — пояснил Османи.

Также он рассказал, что в 2024 году председателем ОБСЕ станет Мальта. Ее назначение на данную роль одобрили все государства — участники организации, уточнил министр.

Встреча глав внешнеполитических ведомств стран — членов ОБСЕ проходит в городе Скопье с 30 ноября по 1 декабря. В мероприятии также принимает участие министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и государственный секретарь США Энтони Блинкен «сбежали» с заседания Совета глав МИД ОБСЕ.

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