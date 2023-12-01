Сенатор и бывший посол РФ в КНР оценил отношения стран

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, бывший российский посол в КНР Андрей Денисов на полях 14-го пленарного заседания Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития в Пекине рассказал РИА Новости, что российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период.

«Российско-китайские отношения переживают весьма динамичный период, это бросается в глаза даже мне, который в течение 10 лет, работая здесь в Пекине, наблюдал их развитие буквально в повседневном режиме, — сказал он.

По его словам, в отношениях был «ковидный» перерыв, после которого идет бурное наверстывание упущенного.

Денисов отметил, что в настоящее время наблюдается «значительный количественный рост разного рода делегаций» всех уровней. Он добавил, что количественное наращивание связей «налицо», и очень важно, чтобы оно перерастало в качественное.

До этого действующий посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил, что годовой товарооборот России и Китая вырос почти до отметки в $200 млрд, которую наметили лидеры стран.

Ранее сообщалось, что в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.