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В России рассказали о популярности позиции Венгрии по Украине в ЕС

Сенатор Пушков: в ряде стран ЕС многие согласны с доводами Венгрии по Украине

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Власти Венгрии сохраняют приверженность своей позиции по военной поддержке Украины, заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что новые поставки оружия Киеву лишь затягивают конфликт.

«Руководство Венгрии верно заявленным позициям. Более того: оно приводит веские доводы против поставок оружия Украине. Само по себе это не изменит политики США и ЕС, но вносит трезвую и рациональную ноту в общую атмосферу военного психоза, охватившего европейскую политическую элиту. Кроме того, про себя в ряде стран ЕС с Венгрией многие согласны, но пока опасаются заявлять об этом публично», — написал Пушков.

С начала российской военной спецоперации на Украине в конце февраля 2022 года, венгерская сторона выступает за мирные переговоры и против поставок западных вооружений Киеву. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не раз называл подобную поддержку неверной, как и санкции Евросоюза против России.

Ранее Литва пообещала сократить военную помощь Украине без оплаты со стороны ЕС.

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