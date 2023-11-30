Глава ЕК заявила, что неудачи Украины «не повод прекращать поддержку»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что неудачи Украины на поле боя не повод прекращать поддержку Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, ситуация на поле боя очень непростая, но это не повод прекращать поддержку, это, напротив, повод ее усиливать», — заявила она.

Также, по ее словам, в 2024 году ЕС будет способен производить миллион боеприпасов ежегодно.

Накануне Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Европейским союзом для начала переговоров о получении членства в союзе. По ее словам, украинцы выполнили все необходимые требования почти для всех семи шагов, которые просил Евросоюз, когда Украина в июне прошло года стала страной-кандидатом во вступление в ЕС.

До этого вице-президент Еврокомиссии, еврокомиссар по ценностям и прозрачности Вера Юрова приехала в столицу Украины.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.