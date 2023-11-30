Украинские власти обеспокоены тем, что страна «выпадает» из фокуса внимания

Президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен тем, что страна выпадает «из фокуса внимания» мировой общественности. Об этом он рассказал в интервью японскому агентству Kyodo.

По мнению украинского президента, на руку России сыграло смещение внимания международного сообщества к войне между палестинской группировкой Хамас и Израилем в секторе Газа.

«Все понимают, что забыли об Украине и переключились на ситуацию на Ближнем Востоке. Я считаю, что именно этого пыталась добиться Российская Федерация, и мне жаль констатировать, что они добились желаемого результата», — поделился Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не согласится на прекращение огня, если Россия не выведет свои войска.

До этого Зеленский на встрече со студентами во время поездки в Николаев заявил, что не уверен во вступлении Украины в НАТО.

Ранее опрос Gallup показал, что Зеленский обогнал Трампа и Байдена по популярности в США.