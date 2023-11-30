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В Херсонской области все основные институты управления сформировали

Сальдо заявил, что в Херсонской области институты управления уже сформированы

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Пресс-служба регионального отдела партии «Единая Россия»

В Херсонской области уже сформированы все главные органы власти и институты управления. Об этом рассказал ТАСС губернатор Владимир Сальдо.

«Все основные органы власти и институты управления в Херсонской области созданы. Наша задача — совершенствовать их структуру и работу», — отметил глава региона.

Сальдо также уточнил, что некоторые электронные системы учета, включая Единый государственный реестр недвижимости, пока не запущены в области. Кроме того, остается назначить омбудсмена по правам человека и уполномоченного по правам ребенка.

«Это будет зависеть от оперативности работы Херсонской областной думы. Все необходимые законопроекты относительно омбудсменов уже подготовлены, и в ближайшее время ожидается их принятие региональным парламентом», — добавил он.

Переходный период в регионе продлится до начала 2026 года.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны государств Запада.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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