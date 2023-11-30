Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сальдо заявил о готовящейся Украиной военной провокации в отношении Польши

Сальдо рассказал о подготовке Киевом военной провокации в отношении Польши

close
100%
Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны государств Запада. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Сальдо, имеются данные, полученные от источников на Украине, о готовящейся провокации в отношении Польши. Власти в Киеве, если почувствуют, что Запад критически снизит поддержку, готовы будут нанести удар ракетами с нанесенной российской маркировкой по польской территории. Сальдо отметил, что такая провокация может произойти в самой близкой перспективе.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на то, что на Западе на вряд ли поведутся на такую провокацию, украинские власти способны пойти на такие безумные действия. Сальдо уверен в том, что руководство Украины полностью утратило «политический разум».

Ранее сообщалось, что польским властям удалось предварительно договориться с протестующими фермерами на границе с Украиной, однако блокировка погранпереходов пока не снята.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий