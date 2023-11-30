Сальдо заявил о готовящейся Украиной военной провокации в отношении Польши

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что власти Украины готовят военную провокацию в отношении Польши на случай критического снижения поддержки со стороны государств Запада. Об этом политик сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Сальдо, имеются данные, полученные от источников на Украине, о готовящейся провокации в отношении Польши. Власти в Киеве, если почувствуют, что Запад критически снизит поддержку, готовы будут нанести удар ракетами с нанесенной российской маркировкой по польской территории. Сальдо отметил, что такая провокация может произойти в самой близкой перспективе.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на то, что на Западе на вряд ли поведутся на такую провокацию, украинские власти способны пойти на такие безумные действия. Сальдо уверен в том, что руководство Украины полностью утратило «политический разум».

Ранее сообщалось, что польским властям удалось предварительно договориться с протестующими фермерами на границе с Украиной, однако блокировка погранпереходов пока не снята.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.