Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

Президент России Владимир Путин заявил, что Германия «глотает» выпады со стороны своих «союзников» из-за отсутствия суверенитета и недостаточной подготовки некоторых представителей руководства. Его слова на встрече с молодыми учеными передает ТАСС.

По словам Путина, европейские страны или сами перекрывают себе источник дешевых энергоносителей, или это делают их американские союзники по политическим соображениям.

Российский лидер также упомянул подрыв «Северных потоков» и перекрытие Польшей и Украиной газопроводов через свои территории.

Путин отметил, что украинские власти получают деньги из Европы «на вооружения и на пенсии, на социальные выплаты, на зарплаты, а нужный им газ из России — перекрыли».

«А немцы это все глотают, потому что у них нет чего? Суверенитета. А у некоторых руководителей правительства нет и, видимо, достаточной профессиональной подготовки для принятия качественных профессиональных решений. Они известны, над ними весь мир посмеивается. Я сейчас не буду называть фамилии, но реально посмеивается весь мир», — сказал глава РФ.

До этого немецкое издание Der Tagesspiegel писало, что продолжение военной помощи, которую Берлин предоставляет Киеву, оказалось под вопросом из-за проблем с федеральным бюджетом Германии.

15 ноября канцлер ФРГ Олаф Шольц во время выступления в бундестаге заявил, что Германия продолжит оказывать помощь Украине, и поддержка Берлина «нерушима». Он указал, что общий объем гуманитарной, финансовой и военной помощи Украине со стороны Германии за последние полтора года составил около €24 млрд.

Ранее Шольц предложил Путину завершить специальную военную операцию (СВО) на Украине.