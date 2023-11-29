В НАТО рассказали о плане Залужного

В НАТО отрицают отсутствие у главкома вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного плана ведения боевых действий на 2024 год. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на неназванного генерала Североатлантического альянса.

»<...> Залужный не утверждал, что у него нет плана. Потому что у него есть план. Но воплощение этого плана — чрезвычайно сложная задача, даже с той поддержкой, которую Запад предоставляет Украине», — сказал генерал журналистам.

О том, что у Залужного нет плана ведения боевых действий на следующий год, 26 ноября заявила нардеп Верховной рады Марьяна Безуглая. По ее словам, военное руководство, у которого нет плана, должно уйти в отставку. После этого Безуглую захотели лишить депутатских полномочий.

Тем не менее нардеп продолжила критиковать Залужного. 29 ноября она написала в соцсетях, что главком ВСУ заказывает статьи против президента Украины Владимира Зеленского в западных изданиях.

Ранее сообщалось, что офис Зеленского дал указание регионам прекратить общение с главкомом ВСУ.