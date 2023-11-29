В Казахстане раскрыли преимущество от укрепления отношений с ЕС и США

Прочные связи Казахстана с США и ЕС помогает республике отстаивать независимость в регионе исторического доминирования России и Китая. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел страны Роман Василенко американскому изданию Politico.

«Тот факт, что ЕС, США и Запад в целом теперь признали важность Казахстана и других стран <…> помогает укрепить роль центральноазиатских стран», — сказал Василенко.

Дипломат подчеркнул, что будучи независимым, Казахстан продолжит развивать отношения с соседними Россией и Китаем.

29 ноября в Госдуме сочли, что Казахстан может быть независимым, но не должен вступать в НАТО. Республика не вышла из состава Советского Союза в соответствии с международным правом, поэтому ее можно считать территорией «не вполне законного характера», сообщил «Газете.Ru» депутат нижней палаты российского парламента Евгений Федоров.

Ранее в Казахстане отрицали поставку военной техники в Армению.