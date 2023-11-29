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Несколько российских журналистов не допустили на СМИД ОБСЕ

Захарова: несколько российских журналистов не допустили для освещения СМИД ОБСЕ

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Ronald Zak/AP

Нескольким журналистам из России не предоставили допуск к освещению заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в столице Республики Македония Скопье. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что ОБСЕ обязана защищать представителей СМИ и гарантировать им свободу слова, это одна из ее функций.

Также представитель МИД РФ сообщила, что России чинились различные козни при подготовке СМИД ОБСЕ в Скопье.

28 ноября стало известно, что главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии намерены бойкотировать встречу ОБСЕ из-за приглашения на нее главы МИД РФ Сергея Лаврова. В заявлении говорится, что участие российского дипломата в министерской встрече будет «потворствовать грубым нарушениям и неуважению основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ». 30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил бойкот встрече ОБСЕ в Македонии из-за России.

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