В НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий

На заседании совета глав МИД стран НАТО признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, поскольку ситуация на поле боя особо не изменилась. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он отметил, что с начала украинского контрнаступления не произошло «никакого прорыва».

«Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали», — сказал Сийярто.

Он отметил, что уже «пришло осознание» того, что контрнаступление Украины дало «далекие от ожиданий» результаты. Дипломат обратил внимание, что в своих выступлениях на заседании подавляющее большинство не касались этого вопроса», а попытку одного коллеги обещать, что контрнаступление будет победным изолировали.

28 декабря генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер предупредил Украину о тяжелой зиме на фронте. Он опасается, что из-за ударов со стороны России ВСУ может столкнуться с серьезными проблемами.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.