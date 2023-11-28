Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В НАТО признали, что наступление Киева далеко от ожиданий

Сийярто: главы МИД стран НАТО признали, что контрнаступление Украины провалилось

close
100%
Global Look Press

На заседании совета глав МИД стран НАТО признали, что результаты контрнаступления Украины далеки от ожиданий, поскольку ситуация на поле боя особо не изменилась. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости.

Он отметил, что с начала украинского контрнаступления не произошло «никакого прорыва».

«Это многие признали. Вполголоса, с опаской, но признали», — сказал Сийярто.

Он отметил, что уже «пришло осознание» того, что контрнаступление Украины дало «далекие от ожиданий» результаты. Дипломат обратил внимание, что в своих выступлениях на заседании подавляющее большинство не касались этого вопроса», а попытку одного коллеги обещать, что контрнаступление будет победным изолировали.

28 декабря генерал-лейтенант Вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер предупредил Украину о тяжелой зиме на фронте. Он опасается, что из-за ударов со стороны России ВСУ может столкнуться с серьезными проблемами.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий