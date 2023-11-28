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В Азербайджане раскритиковали заявления спикера парламента Армении

Парламент Азербайджана отверг предложение об обмене территориями с Арменией

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Аппарат Президента Республики Армения

В азербайджанском парламенте раскритиковали заявления спикера парламента Армении о готовности обмена территориями. Об этом со ссылкой на пресс-службу Милли Меджлиса сообщает РИА Новости.

«Спикер армянского парламента Ален Симонян 28 ноября в своем заявлении в очередной раз (…) сделал далекие от истины заявления. Это (…) ясно свидетельствует о том, что руководство Армении придерживается линии «абсурдных претензий», а также стремится привлечь внимание своих зарубежных покровителей», — говорится в заявлении.

28 ноября спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Ереван готов вернуть Баку существовавшие во времена СССР анклавы, получив в обмен село Арцвашен, которое также находилось внутри анклавного образования.

При этом спикер подтвердил, что найти документы, где обозначены разграничительные линии анклавов, в настоящее время очень трудно.

В тот же день американский госсекретарь Энтони Блинкен провел переговоры с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, где обсудил возможность заключения между двумя государствами мирного соглашения.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян обвинил Москву в срыве поставок оружия и попросил списать Армении долги.

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