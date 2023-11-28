В МИД РФ прокомментировали бойкот СМИД ОБСЕ странами Прибалтики

Отказ Латвии, Литвы и Эстонии приехать на заседание глав МИД ОБСЕ в Северной Македонии из-за участия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова не отразится на судьбе организации. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

«Я думаю, что неприезд трех прибалтов ничего не означает для будущего ОБСЕ», — отметил дипломат.

По словам Грушко, российская делегация направляется на встречу глав МИД ОБСЕ «с боевым настроем», чтобы вернуть организацию к ее изначальным принципам: безопасности и сотрудничеству.

28 ноября стало известно, что главы МИД стран Балтии будут бойкотировать встречу ОБСЕ из-за Лаврова. В заявлении говорится, что участие Сергея Лаврова в министерской встрече будет «потворствовать грубым нарушениям и неуважению основополагающих принципов и обязательств ОБСЕ». 30-я сессия СМИД ОБСЕ пройдет в Скопье с 30 ноября по 1 декабря.

Ранее премьер Эстонии ответила на слухи о своем уходе.